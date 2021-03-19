شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام تشايكور ريزا سبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي تشكيل فريقه لمواجهة تشايكور ريزا سبور ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري التركي.

ويقود المهاجم المصري مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي بمشاركة راداميل فالكاو مجددا أمام ريزا سبور.

وجاء تشكيل جالاتا سراي أمام ريزا سبور 19/3/2021 كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماركاو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينكارا إيتيبو- إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكابابا.

الهجوم: مصطفى محمد – راداميل فالكاو.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، منذ قدومه للدوري التركي والقناص المصري ارتقى في كل شيء من حيث الأداء، والقيمة التسويقية العالمية.

ووفقا لما نشره موقع fotomac التركي، مصطفى محمد ارتفعت قيمته التسويقية ما يقرب الضعف، أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العالمية على موقع Transfermarkt المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم، 2 مليون يورو ونصف المليون، والآن أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق الأصفر والأحمر، 5 ملايين ونصف المليون يورو.

وقال التقرير إن مصطفى محمد تفوق على نجم الفريق فالكاو الذي انخفضت قميته التسويقية مليونًا ونصف المليون يورو، بعدما كان 3 ملايين ونصف المليون يورو، ولكن الآن أصبح 2 مليون ونصف المليون.