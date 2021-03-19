شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عنيفة وغياب الانتصار في ملخص مواجهات محمد صلاح أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، في مواجهة من العيار الثقيل أمام ريـال مدريد الإسباني في سيناريو مكرر لنهائي نسخة 2018 من المسابقة.

ويتطلع محمد صلاح لتذوق الانتصار للمرة الأولى في تاريخ مواجهاته بريـال مدريد الإسباني، بعد وقوع الفريقين وجهاً لوجه في ربع نهائي النسخة الجارية.

وخاض صلاح 3 مباريات من قبل أمام العملاق المدريدي، بواقع مباراتين وهو لاعب في صفوف روما الإيطالي، في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2016، وعلى الرغم من ظهور النجم المصري بشكل مميز إلا أنه لم يسجل وخسر فريقه في المباراتين بنتيجة واحدة هي 2/0.

وتجدد اللقاء مرة أخرى بين صلاح والميرنجي بنهائي دوري الأبطال نسخة 2018، إلا أن نجم ليفربول غادر الملعب بعد 30 دقيقة فقط بعد إصابة قوية تعرض لها نتيجة عنف واضح من الإسباني راموس، مدافع الريال، وهو ما حرم صلاح من خوض أولى مباريات منتخب مصر في مونديال روسيا أمام أوروجواي بسبب تلك الإصابة الشهيرة.