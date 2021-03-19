شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيراميكا عن انضمام 3 لاعبين للمنتخب: نستحق التواجد بشكل أكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بانضمام ثلاثة لاعبين من فريقه إلى منتخب مصر الأول والأوليمبي.

وأكد هيثم شعبان ثقته في قدرة عامر عامر، حارس المرمى، وأحمد ياسر ريان قلب الهجوم، على تقديم الإضافة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

وأضاف شعبان بأن انضمام الثنائي لمنتخب مصر لم يأت من فراغ، ولكنه نتيجة جهد كبير بذله الفريق في الفترة الماضية، والذي نجح في كسب احترام المتابعين للكرة المصرية هذا الموسم.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: هناك لاعبون آخرون يستحقون الانضمام للمنتخب من فريقه، لكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، آملًا أن يتم استدعائهم في المعسكرات المقبلة.

ووجه شعبان الشكر إلى منظومة سيراميكا كليوباترا التي يرأسها النائب محمد أبوالعنين، مؤكدا على أنه لا يبخل على الفريق بأي شيء وأن أي نجاح للفريق يُحسب له في المقام الأول.

وانتقل المدير الفني للحديث عن استدعاء محمود نبيل «بلبل»، لاعب الارتكاز، لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي، مؤكدا على أنه لاعب مميز جدًا، وأنه لفت انتباهه عندما كان لاعبًا في الدرجة الثانية وأنه سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه بالكرة المصرية في المستقبل.

وأكد شعبان على أن اللاعب يتمتع بقدرات كبيرة وأنه سيكون إضافة قوية لمنتخب مصر الأوليمبي متمنيا التوفيق له ولزملائه في المنتخب.