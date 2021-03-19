شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن فتح عضويات «النادى».. 20 ملعبًا وصالة لدعم رياضة الممارسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان تفاصيل فتح باب العضويات لنادى «النادى» إحدى منشآت وزارة الشباب والرياضة لخدمة قطاع الممارسة، وأكد وزير الرياضة على أن نادى النادى بمثابة هدية للأسر المصرية خاصة أنه يضم أكثر من 20 ملعبا وصالة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وقال صبحى: الغرض من إنشاء نادى النادى ليكون مجمعا وملتقى رياضيا مناسبا لأعضائه وأسرهم حتى يؤثر على نهضة المجتمع والحفاظ على أعلى مستوى من الخدمات الشخصية والأنشطة الاجتماعية والرياضية وإعداد جيل من الشباب قادر على استخدام مهاراته وقدراته سواء على قطاع الممارسة أو البطولة، وشدد وزير الرياضة على أن أهم أهداف نادى النادى إنشاء بيئة إيجابية تساهم في تطوير الجانب الرياضى والبدنى والاجتماعى كذلك ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والالتزام بالروح الرياضية.

من جانبه، أكد أحمد الشيخ رئيس مجلس الأمناء أن نادى النادى يضم ملعب كرة قدم قانونيا و6 ملاعب اسكواش وحمام سباحة أوليمبى وصالة بولينج و3 ملاعب متعددة الأغراض وصالة تنس طاولة، بالإضافة إلى مسرح مكشوف وقاعات ثقافية وقاعات أفراح.