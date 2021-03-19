شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يستعيد سلاحين مهمين قبل «الكلاسيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، سيستعيد سلاحين مهمين قبل فترة الحسم من الموسم.

وبحسب الصحيفة، فإن كومان بعدما استعاد المدافع رونالد أراوخو خلال الفوز على هويسكا في الليجا، يمكن أن يستعيد الثنائى سيرجى روبيرتو وجيرارد بيكيه.

وأضافت: «لن يتواجد الثنائى مع الفريق في مواجهة ريال سوسيداد، لكن من المتوقع أن يتواجد عقب فترة التوقف الدولى، قبل الكلاسيكو ضد الغريم التقليدى ريال مدريد ونهائى كأس الملك ضد أتلتيك بيلباو».

وتابعت: «إذا سار كل شىء على ما يرام، سيتواجد الثنائى في المباراة ضد بلد الوليد في 4 إبريل، قبل لقاء الكلاسيكو المقرر بعدها بأسبوع».

يُذكر أن بيكيه يتعافى من التواء في الرباط الجانبى للركبة اليمنى، وهى الإصابة التي تعرض لها في إياب نصف نهائى كأس الملك ضد إشبيلية، بينما روبيرتو يتعافى من إصابة عضلية في الفخذ اليمنى، تعرض لها خلال مواجهة غرناطة في الكأس.

في سياق آخر، أعلن نادى برشلونة عودة الجماهير إلى المدرجات تدريجيًا، على أن تكون البداية يوم الأحد المقبل، في مباراة بين فريق الرديف وكورنيلا، بدورى الدرجة الثانية.

وسيمنح برشلونة التذاكر لأعضائه مجانًا، والتى سيتم توزيعها خلال 24 ساعة، وسيتمكن كل عضو من الحصول على تذكرتين كحد أقصى. وسيدفع العضو 1.75 يورو فقط لتغطية نفقات الإدارة، وهو مبلغ زهيد جدًا.

وسيحضر من جماهير برشلونة ألف مشجع فقط، وهو الحد الأقصى المسموح به حتى الآن ضمن خطة المسؤولين.