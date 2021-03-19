شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تطالب محمد صلاح بالثأر من راموس وريال مدريد (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي لاعبي الفريق والجهاز الفني بالثأر من ريال مدريد في مباراتي دورى أبطال أوروبا والمقرر لهما الشهر المقبل ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.

وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو» فإن جماهير الريدز خصت بالثأر اللاعب المصري محمد صلاح بعد تعمد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد إصابته قبل أن يتمكن بطل إسبانيا من الفوز في نهائى البطولة التي أقيمت عام 2018 بكييف.

وقالت الصحيفة على لسان جماهير النادي: هذه فرصة للريدز لتصفية بعض الحسابات الخاصة والتي حدثت في نهائي 2018 بين الناديين.

كان الفريقان قد التقيا قبل ثلاث سنوات عندما تعرض فريق يورجن كلوب للهزيمة 3-1 بعد خطأ مزدوج مروّع من الحارس لوريس كاريوس، والذي نُسب لاحقًا إلى ارتجاج في المخ.

كما عانى ليفربول من إصابة في كتف هدافه محمد صلاح- الذي سجل 44 هدفًا هذا الموسم- بعد تحدٍّ من قائد الفريق المنافس سيرجيو راموس أجبر الدولي المصري على مغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة.

وردًا على القرعة، قال روبرت موجابو على تويتر: «راموس وصلاح. لا رونالدو وبيل. لدينا أليسون. لا يمكن أن تنتظر الانتقام. ليفربول في دوري الأبطال فريق صعب».

قال روبين كرو: «نتيجة. القليل من المردود مستحق من قبل رجل معين يركض أسفل الجناح».