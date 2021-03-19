شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يكشف أسباب عودته لمنتخب السويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أن عودته إلى المنتخب السويدى ترجع لأدائه فى الفترة الأخيرة، وأنه تجاوز خلافاته مع المدير الفنى للمنتخب السويدى، يان أندرسون.

وقال إبرا (39 عاما) فى مقابلة على قناة (يوتيوب) التابعة لاتحاد الكرة السويدى، بعد يومين من عودته للمنتخب الوطنى عقب غياب امتد لـ5 سنوات: «لقد عدت لأننى استحق ذلك، بسبب ما فعلته فى الأشهر الأخيرة، ليس لأن اسمى زلاتان أو لأننى إبراهيموفيتش، لكن بسبب ما أساهم به فى الملعب».

وكانت علاقة النجم السويدى، الذى أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد بطولة يورو 2016، متوترة مع المدرب يان أندرسون، والذى انتقده لعدم ضم لاعبين من أصل أجنبى فى قائمته الأولى فور تولى منصبه.

وأبدى «إبرا» اهتمامه بالعودة إلى منتخب بلاده قبل بضعة أشهر، وسافر أندرسون إلى إيطاليا الخريف الماضى لمقابلته ومناقشة إمكانية عودته.

وأوضح نجم برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق «تحدثنا عن كل شىء. باختصار، رسمنا خطا على كل ما حدث ونتطلع إلى الأمام. نتعامل مع بعضنا البعض باحترام».

وشدد المهاجم السويدى على أن أندرسون شخص «مباشر» يتمتع بـ«عقلية الفوز».

وكشف الهداف التاريخى للمنتخب السويدى برصيد 62 هدفا فى 116 مباراة، أن يان سأله «هل تريد أن تأتى؟ كنت صادقا للغاية معه، فقلت: يان، فى اليوم الذى تضع فيه القائمة، اسألنى قبل يوم واحد عما إذا كنت مستعدا للعب وسأجيب عليك بصراحة. وعندما جاء ذلك اليوم، قلت إننى أشعر بالاستعداد».

وشدد مهاجم ميلان الإيطالى على أنه يشعر بأنه على «مستوى عالٍ للغاية» وأنه بإمكانه مساعدة الفريق «بعدة طرق» داخل وخارج الملعب، على الرغم من أنه يقر بأن تمثيل منتخب بلاده فى هذا العمر «غير واقعى قليلا».

وقد تم استدعاء إبراهيموفيتش للمشاركة مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسيكون ظهوره الأول أمام منتخبى جورجيا وكوسوفو، ضمن المجموعة الثانية الخاصة بتصفيات القارة الأوروبية، التى تضم أيضا اليونان وإسبانيا.