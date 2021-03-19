شكرا لقرائتكم خبر عن «هازارد» مُهدَّد باعتزال كرة القدم بسبب الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خوسيه جونزاليس، الطبيب السابق لنادي أتلتيكو مدريد، البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، من الخضوع لعملية جراحية جديدة في كاحله.

ويريد هازارد الخضوع لعملية جديدة لإنهاء أزمة الإصابات العضلية بسبب التأثر بكاحله، رغم نصيحة أطباء ريال مدريد للاعب بالاكتفاء بالعلاج والتعافى فقط دون جراحة.

وقال «جونزاليس»، خلال تصريحاته لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «إذا خضع هازارد لعملية جراحية في كاحله مرة أخرى، فربما لن يلعب كرة القدم مجددًا».

وأضاف: «يجب أن يخوض هازارد 10 حصص تدريبية مع الفريق حين يعود من الإصابة، قبل أن يشارك في المباريات، ومن خلال خبرتى أرى أنه من الصعب أن يلعب هذا الموسم».

وتابع: «إذا عاد اللاعب بعد إصابة طويلة، دون أن يتدرب بصعوبة، فالشىء الطبيعى هو تعرضه للإصابة مرة أخرى».

وأتم: «هازارد يعانى القلق، ويريد أن يُظهر أنه يستحق ما دفعه ريال مدريد، ويريد أن يبذل أقصى ما لديه، وهو غير قادر على ذلك في الوقت الحالى».