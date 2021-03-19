شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يكشف قيمة راتب مصطفى محمد بعد تفعيل بند الشراء (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «milliye» التركية أن إدارة نادي جالاتا سراي استقرت على قرار تفعيل بند شراء اللاعب المصري مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك لموسم ونصف الموسم.

وبحسب الصحيفة التركية فإن إدارة جالاتا سراي قررت تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد في شهر يوليو المقبل بعد تسديد 4 ملايين دولار للزمالك لحسم الصفقة.

وأعلنت الصحيفة أن ادارة النادي قررت مضاعفة الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب المصري في فترة الإعارة من 725 ألف دولار، إلى 1.5 مليون يورو عقب تفعيل عقده وشراءه بصفة رسمية.

وأشارت إلى أن إدارة جالاتا سراي لن تتعجل في التفريط في اللاعب، موضحة أن النادي التركي يخطط لعدم وضع أي شروط جزائية في عقد مصطفى محمد بعد ضمه نهائيا من الزمالك.

وبيّنت أن جالاتا سراي سيبدأ في التفكير في بيع عقد اللاعب المصري بعد نهائيات كأس العالم 2022، لا سيما أنه سيشارك مع الفريق في البطولات الأوروبية، وقد يتألق أيضا مع منتخب مصر في المونديال حال تأهل الفراعنة للبطولة، إضافة إلى مشاركته المنتظرة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.