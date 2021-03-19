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كارتيرون يمنح ثلاثي الزمالك راحة من التدريبات غدًا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح الثلاثي المحترف حمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي وحميد أحداد راحة سلبية من مران غد السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 إبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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