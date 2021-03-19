شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح ثلاثي الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح الثلاثي المحترف حمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي وحميد أحداد راحة سلبية من مران غد السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 إبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.