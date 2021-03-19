شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسين زكى على نظيره الزهور بنتيجة 35/32 فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من دورى اليد للمحترفين رجال للموسم المحلى 2020 / 2021.

ويواصل فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى كرة اليد برصيد 25 نقطة بعد فوزه فى لقاء اليوم أمام الزهور.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأولمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأولمبى، وسبورتنج مع الزهور 6 مساء فى سبورتنج، والطيران مع طلائع الجيش 6 مساء فى الإنتاج الحربى، والأهلى مع هليوبوليس 6 مساء فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأولمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.