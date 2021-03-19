شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الزهور فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسين زكى على نظيره الزهور بنتيجة 35/32 فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من دورى اليد للمحترفين رجال للموسم المحلى 2020 / 2021.
فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأولمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأولمبى، وسبورتنج مع الزهور 6 مساء فى سبورتنج، والطيران مع طلائع الجيش 6 مساء فى الإنتاج الحربى، والأهلى مع هليوبوليس 6 مساء فى اتحاد الشرطة.
أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأولمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.