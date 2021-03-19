مصر المقاصة يواجه الجونة والبنك الأهلى ودجلة خلال توقف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة على خوض 5 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى لظروف معسكر المنتخب الوطني الذى يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وهو البرنامج المحدد من قبل إيهاب جلال المدير الفني.

ويلعب فريق المقاصة مباراة ودية اليوم ضد أسوان، بينما يلعب ضد كوكاكولا غدا السبت، على أن يواجه البنك الأهلي يوم 22 مارس والجونة يوم 24 من الشهر الحالى، ويختتم المباريات الودية بمواجهة وادي دجلة يوم 26 من الشهر نفسه.

ويستمر المقاصة فى خوض تدريباته الجماعية بعد الانتهاء من خوض مبارياته الودية وحتى موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن المقاصة يخوض مباراة ودية اليوم ضد أسوان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، فيما بدأ مبارياته الودية بمواجهة الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وأصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رفض خلاله الاستغناء عن خدمات ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادى، موضحا أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال، نافيا صحة الأنباء التى ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادى الإسماعيلى.

وأشار إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة فى طريقها للانتهاء، حيث من المنتظر أن تنتعش خزينة النادى بحوالى 8 ملايين جنيه، بجانب الحصول على باقى قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين فى انتقالات يناير الماضى.