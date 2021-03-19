شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى بدون وديات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر بشكل نهائى إقامة معسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى ينطلق يوم الأحد المقبل بدون مباريات ودية، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

كان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحي تسببت في إلغاء المباراتين.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، وضع أسماء عدد من اللاعبين الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو تحسبا للحاجة إليهم، وكان الجهاز الفنى أعلن إدراج اسم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ضمن القائمة الأولية، خاصة وأنه لابد من وضع أى لاعب فى القائمة الأولية قبل الاستقرار على القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل.

وقرر الجهاز الفنى وضع اسم محمد الشناوى حارس الأهلى فى القائمة الأولية وكذلك محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه، تحسبا للحاجة إليهم فى الأولمبياد.

فيما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل .

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا صباح أمس ، للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.