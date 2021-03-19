شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تعلن مشاركتها فى بطولة ISCA بأمريكا: "مبسوطة ومتحمسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السباحة المصرية فريدة عثمان، بطلة العالم في السباحة، مشاركتها فى بطولة International Senior Cup الكأس الدولى للكبار ISCA، خلال نهاية شهر مارس الحالى، معبرة عن سعادتها وحماسة لمشاركتها فى هذه البطولة، وغردت السباحة العالمية فريدة عثمان على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "أنا مبسوطة ومتحمسة إنى نازله بطولة قريب".



فريدة عثمان على تويتر

وأضافت السباحة المصرية فريدة عثمان، فى تعليقها قائلة: "أنا هشارك فى بطولة ISCA International Senior Cup فى سانت بيترسبرج بولاية فلوريدا من 23 إلى 27 مارس. هنزل سباقات 50 و 100 حرة و 50 و 100 فراشة، -24 مارس: 50 فراشة -25 مارس: 50 حرة -26 مارس: 100 فراشة -27 مارس: 100 حرة.

بدأت فريدة السباحة في الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهي في عامها الـ 11، وحققت المركز الخامس، وهي في عامها الـ12 عقب مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية 200 ، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها في البطولة الأفريقية في الدار البيضاء بالمغرب.

تمكنت فريدة، بسبب إنجازاتها الرياضية عالميا وإقليميا أن تنال منحة للدراسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، المعروفة بتفوق السباحة بها، ودرست التسويق والدعاية في الجامعة إلى جانب المشاركة في فريق السباحة، وتمكنت من أن تكون قائدة الفريق .

واصلت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة، إنجازاتها وألقابها والتكريمات التي تنالها من كل صوب وحدب، حيث نالت جائزة بن راشد ال مكتوم للإبداع الرياضى، وذلك بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم كأول مصرية تتوج على منصات عالمية، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة .

وفى محنة كورونا تبرعت الفراشة الذهبية بمبلغ مالى لصندوق تحيا مصر تقديرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد للوقوف بجانب المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.