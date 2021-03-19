شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حكمان فقط لإدارة مباريات الكرة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت كرة القدم الخماسية في الكثير من محافظات مصر بالفترة الأخيرة مع التوسع في إنشاء الملاعب الصغيرة التي امتدت في القرى والمدن، ولكرة القدم الخماسية عدة قوانين تختلف عن قوانين كرة القدم العادية التي تقام على الملاعب الكبرى، ومن أبرزها أنه يتم تعيين حكمين فقط لإدارة مباراة في كرة القدم الخماسية وليس 4 حكام كما هو معروف في كرة القدم، وذلك نظراً لمساحة الملعب.

تُلعب كرة القدم الخماسية باستخدام كرات يتراوح محيطها بين 69سم إلى 71سم من الحجم 4 في كرات كرة القدم، ولا بُد أن تكون الكرة كروية الشكل ومصنوعة من الجلد أو أي مادةٍ أخرى مُعتمدة، وأن يكون وزنها لا يقل عن 400 غرام ولا يزيد عن 440 غراماً، وأن تكون منفوخة بشكلٍ مُناسب بحيث لا يكون ارتدادها الأول عند إسقطاها من ارتفاع مترين أقل من 50سم أو اكثر من 65سم.

مُباريات كرة القدم الخماسية تقام على ملعبٍ مُستطيل الشكل يتراوح طوله في المُباريات الدولية بين 38 إلى 42 متراً بحدٍّ أقصى، بينما يتراوح عرضه بين 18 إلى 25 متراً، ويُحيط بالملعب خطوطٌ جانبية تُسمى الخطوط الطويلة فيه بخطيّ التماس بينما تُسمى الخطوط الأقصر بخطيّ المرمى، ولا يجب أن يزيد عرض هذه الخطوط عن ثمانية سنتيمترات، ويُقسَّم الملعب إلى نصفين مُتساويين من خلال خطٍّ يتم رسمه في منتصف الملعب تماماً ويُسمى بخط المُنتصف، ويحتوي خط المُنتصف في نصفه تماماً على علامة تُعرف بعلامة المركز وتكون مُحاطةً بدائرة نصف قطرها ثلاثة أمتار.

يحتوي الملعب في كِلا جزأيه على منطقةٍ تُعرف بمنطقة الجزاء؛ وهي المنطقة التي تمتدُّ من خط المرمى إلى قوس دائرة نصف قطرها ستة أمتار وتحتوي هذه المنطقة على علامتين للجزاء: الأولى تكون موجودة على مسافة ستة أمتار من منتصف خط المرمى، أما الأخرى فتكون موجودة على مسافة عشرة أمتار من منطقة خط المرمىويبلغ ارتفاع المرمى في كرة القدم الخماسية مترين بينما يبلغ عرضه ثلاثة أمتار.

يتم إدارة مُباريات كرة القدم الخماسية من قِبل حكمٍ أول وحكمٍ ثانٍ تكون لهما سلطة فرض قوانين اللعبة على مجريات المُباراة، وتوكل إليهم مهمة التأكد من سلامة اللاعبين، واحتساب وقت المُباراة، وإيقافها، ومنح الإذن باستئنافها، بالإضافة إلى احتساب الاخطاء، ومعاقبة اللاعبين على ارتكابها، ويتشارك الحكمان في إدارة مجريات المُباراة وفقاً لقواعد اللعبة، ويجب أن يمتلك كلاهما صافرة بهدف الإشارة من خلال صوتها إلى بدء اللعب، أو توقفه، أو استئنافه مُجدداً، أو في حال ارتكاب أحد اللاعبين لمخالفة، أو إصابة أي من لاعبي الفريقين، أو غيرها من الأمور الأخرى التي قد تستوجب إطلاق أي من الحكمين لصوت صافرته، وفي حال إطلاق أحد الحكمين لصوت صافرته عن طريق الخطأ وأدى ذلك الأمر إلى التأثير على مجريات اللعب فإنه يتوجب إيقاف المُباراة وإعادة إسقاط الكرة مُجدداً بين الفريقين.

يوجد الحكم الأول والحكم الثاني بشكلٍ قُطري خارج أرض الملعب وتحديداً على كلا خطي التماس على جانبي الملعب، بحيث تضمن لهم مواقعهم رؤيةً جيدة لفعاليات اللعب على أرض الملعب، ويُمكن أن تشهد بعض المُباريات تعيين حكمين مُساعدين إضافيين يكون أحدهما حكماً ثالثاً للمُباراة بينما يعمل الآخر كميقاتي، ويوجد هذان الحكمان خارج أرض الملعب بموازاة خط المُنتصف وعلى نفس جانب مناطق التبديلات؛ حيث يكون الميقاتي جالساً على طاولة خاصة به، بينما يُمكن أن يؤدي الحكم الثالث واجباته جالساً أو واقفاً.

ويوجد العديد من المعدات التي يجب أن يمتلكها حكم كرة القدم الخماسية، ففضلاً عن أنه يجب أن يرتدي قميصاً وسروالاً بلونٍ موحد بالإضافة إلى ارتداء الجوارب والأحذية؛ فإنه يجب أن يمتلك البطاقات الخاصة بتحذير اللاعبين والتي تكون باللون الأصفر والأحمر، بالإضافة إلى ساعة توقيت، ودفتر ملاحظات، وقلم وصافرة، بالإضافة إلى عملة معدنية لغايات القرعة.