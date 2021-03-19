شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح بن شرقى والمثلوثى وأحداد راحة إضافية من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح الثلاثي المحترف حمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي وحميد أحداد راحة سلبية من مران غد السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية فى الثانية عشر ظهر غدا السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، حيث يحتاج الأبيض في الفوز بمواجهتي المولودية، وتونجيث، مع فوز الترجي على ممثل الجزائر في الجولة الأخيرة.

يغيب عن التدريبات الدوليين المنضمين للمنتخب الوطنى وأيضا المنتخب التونسي وهم :

-محمود عبد الرحيم “جنش” و محمود حمدي “الونش و أحمد أبو الفتوح و طارق حامد و أحمد سيد “زيزو والتونسين فرجانى ساي وسيف الدين الجزيري

ويلتقي منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى بينما يلتقى منتخب تونس مع نظيره الليبي يوم 25 مارس الجاري، ثم يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب “رادس” يوم 28 من الشهر ذاته.