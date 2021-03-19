شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد مران الزمالك غدا استعداد لمولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدا السبت لاستأناف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

ويبدأ الفريق استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات والمقرر إقامتها يوم ٣ أبريل المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، حيث يحتاج الأبيض في الفوز بمواجهتي المولودية، وتونجيث، مع فوز الترجي على ممثل الجزائر في الجولة الأخيرة.

يغيب عن التدريبات الدوليين المنضمين للمنتخب الوطنى وأيضا المنتخب التونسي وهم :

-محمود عبد الرحيم “جنش” :

حارس الزمالك المخضرم أول المنضمين إلى قائمة المنتخب، وعاد سريعاً للتمثيل الدولي فور عودته للمشاركة في المباريات الأخيرة للفريق، وظهر بمستوى متميز، مما دفع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب إلى ضمه بجانب محمد الشناوي ومحمد بسام وعامر عامر.

-محمود حمدي “الونش”:

أحد أفضل لاعبي الدوري في الموسم الجاري، ويتميز بأداء دفاعي ثابت، ويعد عنصرا أساسيا في حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

-أحمد أبو الفتوح:

يقدم أحمد أبو الفتوح مستوى رائع مع الفريق في الموسم الجاري، ويبدو أن أبو الفتوح استفاد كثيراً من الإعارة لنادي سموحة في الموسم الماضي، وقدم مستويات متميزة بجانب المنتخب الأوليمبي، وحصد الظهير الأيسر الشاب ثمار تألقه سريعاً بالتواجد في صفوف المنتخب الوطني الأول.

-طارق حامد:

المجهود الوفير الذي يتمتع به صاحب الثلاث رئات لم يتغير، مهما كانت الظروف والنتائج، لن تجد من طارق حامد سوى الظهور بمستوى متميز في وسط الملعب، مُفسد هجمات المنافسين وتطور مستواه في بناء اللعب بخلاف اللعب بروح القائد.

-أحمد سيد “زيزو”:

الجناح الهجومي الرائع الذي يتمتع بالسرعة العالية وقوة تسديداته وصناعة الفرص، أصبح من أهم اللاعبين في مركزه منذ الموسم الماضي، ليكلل مجهوده بتمثيل الفراعنة.

لم يكن خماسي الزمالك فقط هم المتواجدون في قائمة الفراعنة، بل هناك ثنائي معار انضم للمنتخب وهما:

وعلى صعيد المحترفين الاجانب يظهر الثنائى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزائرى.

-ساسى والجزيرى :

قرر الجهاز الفني لمنتخب تونس ضم فرجانى ساسي وسيف الدين الجزيري لقائمة المنتخب في ظل تألق ثنائي مع الزمالك في الفترة الماضية.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره الليبي يوم 25 مارس الجاري، ثم يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب “رادس” يوم 28 من الشهر ذاته.