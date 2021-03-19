شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتابع ثنائي الأهلي في مباريات الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للأهلي ثنائي الفريق المالى آليو ديانج ,الكونغولى والتر بواليا، خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة الأجندة الدولية.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقريراً عن الثنائي آليو ديانج ووالتر بواليا، ومشاركتهما مع منتخبى بلادهما الفترة المقبلة، حيث انضم الأول لمنتخب مالين فيما استدعى منتخب الكونعو والتر بواليا.

وتتوقف المسابقات المحلية في العالم كله حالياً بسبب إرتباطات الأجندة الدولية .

من ناحية أخرى، يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي للقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، لقيادة تدريبات حراس مرمى المارد الأحمر مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

واستغل يانكون الإجازة التي حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي.

وعادت بعثة الأهلي صباح الأربعاء، من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب ثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستغل الأجانب في فريق الأهلي بالسفر إلى بلادهم، حيث سافر جونيور أجاي إلى نيجيريا، كما سافر بيتسو موسيماني المدير الفني ومعاونيه من جنوب أفريقيا إلى مسقط رأسهم.

كما توجه الدولي التونسي الدولي على معلول إلى بلاده وسافر بدر بانون للمغرب ،فيما إنضم بواليا لمنتخب الكونغو وديانج لمنتخب مالي.