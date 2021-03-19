شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجهز الزمالك لمولودية الجزائر على 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز اللاعبين، لمباراة مولودية الجزائر، المقرر لها مطلع إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون قرر تجهيز لاعبي الزمالك لمباراة مولودية الجزائر على 3 مراحل مختلفة، في ثاني ظهور له بعد العودة من جديد لقيادة الفريق الأبيض في فترة ولاية ثانية، خلفا للبرتغالي باتشيكو، حيث كان ظهوره الأول أمام الترجي في الجولة الرابعة لدوري الأبطال وخسر الزمالك بهدف في استاد القاهرة ليتأزم موقفه أكثر وأكثر في البطولة الأفريقية.

وتحدث كارتيرون مع جهازه المعاون على ضرورة استغلال الأيام المقبلة، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمباراة مولودية الجزائر، حيث لا بديل فيها عن الفوز للحفاظ على أمل التأهل للدور المقبل، لذلك ستكون المرحلة الأولي في الاستعدادات هي عقد جلسات نفسية مع اللاعبين لتهيئتهم بشكل جيد، للمباراة والتأكيد على إمكانية تحقيق الفوز في الجزائر وتجاوز هذه المرحلة الصعبة حيث سبق وتم تجاوز أوقات صعبة للغاية ومواقف مشابهة.

بينما المرحلة الثانية، ستكون من خلال دراسة كارتيرون لفريق مولودية الجزائر باستفاضة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفريق لوضع يده على نقاط القوة والضعف وما يمكن استغلاله في موقعة أفريقيا لتحقيق الفوز، حيث يسعى كارتيرون لمفاجأة أصحاب الأرض في المباراة وهو ما يتوقف على المعلومات التي سيحصل عليها المدرب من معاونيه عن المنافس.

فيما ستكون المرحلة الثالثة، هي الأيام الأخيرة قبل المباراة والتي ستتضمن وضع كارتيرون سيناريو اللقاء بالكامل، بعد تجهيز لاعبيه نفسيا ودراسة المنافس من كافة الجوانب، لوضع الخطة المناسبة للقاء، واختيار التشكيل الأنسب والأجهز من الناحية الفنية والبدنية، بين كافة اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لخوض مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.