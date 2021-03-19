شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين بنكهة زملكاوية فى صفوف الفراعنة ونسور قرطاج.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادي الزمالك أحد أكثر الأندية التي ضم منها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لاعبين استعدادا لمعسكر مارس ومواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

وضم المنتخب الوطني 5 لاعبين من فريق الزمالك، بجانب الثنائي مصطفى فتحي المعار لسموحة ومصطفى محمد المعار لجالطة سراي التركي، بجانب ثنائى دولى من المحترفين الاجانب انضم لمنتخب تونس وهما فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى.

-محمود عبد الرحيم “جنش” :

حارس الزمالك المخضرم أول المنضمين إلى قائمة المنتخب، وعاد سريعاً للتمثيل الدولي فور عودته للمشاركة في المباريات الأخيرة للفريق، وظهر بمستوى متميز، مما دفع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب إلى ضمه بجانب محمد الشناوي ومحمد بسام وعامر عامر.

-محمود حمدي “الونش”:

أحد أفضل لاعبي الدوري في الموسم الجاري، ويتميز بأداء دفاعي ثابت، ويعد عنصرا أساسيا في حسابات الجهاز الفني للفراعنة.

-أحمد أبو الفتوح:

يقدم أحمد أبو الفتوح مستوى رائع مع الفريق في الموسم الجاري، ويبدو أن أبو الفتوح استفاد كثيراً من الإعارة لنادي سموحة في الموسم الماضي، وقدم مستويات متميزة بجانب المنتخب الأوليمبي، وحصد الظهير الأيسر الشاب ثمار تألقه سريعاً بالتواجد في صفوف المنتخب الوطني الأول.

-طارق حامد:

المجهود الوفير الذي يتمتع به صاحب الثلاث رئات لم يتغير، مهما كانت الظروف والنتائج، لن تجد من طارق حامد سوى الظهور بمستوى متميز في وسط الملعب، مُفسد هجمات المنافسين وتطور مستواه في بناء اللعب بخلاف اللعب بروح القائد.

-أحمد سيد “زيزو”:

الجناح الهجومي الرائع الذي يتمتع بالسرعة العالية وقوة تسديداته وصناعة الفرص، أصبح من أهم اللاعبين في مركزه منذ الموسم الماضي، ليكلل مجهوده بتمثيل الفراعنة.

لم يكن خماسي الزمالك فقط هم المتواجدون في قائمة الفراعنة، بل هناك ثنائي معار انضم للمنتخب وهما: -مصطفى فتحي:

اللاعب الذي لم يجد فرصة للمشاركة بشكل كبير مع الزمالك لينتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة، ليسجل 5 أهداف ويصنع هدف ويصبح أحد أبرز لاعبي الدوري في الموسم الحالي.

-مصطفى محمد:

بلدوزر الزمالك المعار لنادي جالطة سراي، أصبح أحد أكثر الأسماء اللامعة في الدوري التركي بتسجيل ستة أهداف في 8 مباريات مع أصحاب الرداء الأصفر في الأحمر، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في مركزه.

وعلى صعيد المحترفين الاجانب يظهر الثنائى فرجانى ساسى وسيف الدين الجزائرى. -ساسى والجزيرى :

قرر الجهاز الفني لمنتخب تونس ضم فرجانى ساسي وسيف الدين الجزيري لقائمة المنتخب في ظل تألق ثنائي مع الزمالك في الفترة الماضية.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره الليبي يوم 25 مارس الجاري، ثم يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب “رادس” يوم 28 من الشهر ذاته.