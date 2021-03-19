شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة، الموافق 19 مارس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد جدة يطلب عودة أحمد حجازى بعد مباراة المنتخب مع كينيا، وإجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب الوطنى الأحد قبل المران الأول باستاد القاهرة.

اتحاد جدة يطلب عودة أحمد حجازى بعد مباراة المنتخب مع كينيا

شهدت الساعات الماضية بعض التطورات فى موقف أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودي، وفرص تواجده في مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا، فى ظل إجراءات الحجر الصحى المتبعة فى السعودية للحد من فيروس كورونا المستجد.

مسحة كورونا للاعبى المنتخب الوطنى الأحد قبل المران الأول باستاد القاهرة

يخضع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، لمسحة فيروس كورونا يوم الأحد المقبل، قبل خوض المران الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى.

تفاصيل إصابة زيزو فى مباراة الزمالك والترجي

أطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على حالة أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأبيض بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة.

الأهلي يطمئن على معلول في رحلة تونس

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بالدولي على معلول المتواجد حالياً في بلاده للاطمئنان عليه، بعدما سافر إلى هناك قبل أيام لزيارة أسرته والاطمئنان بعد تجدد إصابته.

بعد رحيل يوفيتش.. عطية صابر يقود تدريب الإسماعيلى استعداداً لسيراميكا

يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة عطية صابر اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 3 أبريل المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الدراويش تدريباتهم بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع طلائع الجيش بالجولة الاخيرة للمسابقة .

مصطفى فتحى يحجز مكانه في قائمة الزمالك بالموسم الجديد

تأكدت عودة مصطفى فتحى لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك المعار لنادى سموحة إلى فريقه الأبيض مع بداية الموسم المقبل، بعد المستوي المتميز الذى ظهر عليه مع الفريق السكندري منذ إعارته في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضى، ومن خلالها اقتحم قائمة المنتخب الوطنى في معسكر مارس الذى سوف ينطلق الأحد المقبل .

مهمة مزدوجة لـ أسامة نبيه فى الجهاز الفنى بالزمالك.. اعرف التفاصيل

يؤدى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، مهام مزدوجة منذ انضمامه للعمل بالجهاز الفني للأبيض، مع عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، للقلعة البيضاء مرة أخرى، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق.