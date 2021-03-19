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الطريق إلى إسطنبول.. مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة لموسم 2020/2021، والتي أجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة ومثيرة.

وجاء في مقدمة مواجهات ربع النهائي اللقاء المثيرة الذي سيجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب وقوع الإسباني في مواجهة الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مواجهات ربع النهائي (دور الثمانية) كالتالي:

- ذهاب ربع النهائي

الثلاثاء 6 إبريل 2021

مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي.

الأربعاء 7 إبريل 2021

بورتو البرتغالي × الإنجليزي.

بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

- إياب ربع النهائي

13 إبريل 2021

باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونيخ الألماني.

تشيلسي الإنجليزي × بورتو البرتغالي.

14 إبريل 2021

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني.

بوروسيا دورتموند الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر إقامة مبارات جولة الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 27 و28 إبريل المقبل، فيا تقام جولة الإياب في يومي الرابع والخامس من مايو المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 29 مايو المقبل على استاد "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول بتركيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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