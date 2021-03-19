قائمة منتخب ألمانيا.. لوف يستدعي موسيالا وفريتز لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الثنائي جمال موسيالا وفلوريان فريتز للمرة الأولى، ليكونا ضمن 26 لاعبا تم اختيارهم استعدادا لبدء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، الأسبوع المقبل.

ويعد مهاجم بايرن ميونخ فريتز /18 عاما/، الذي قرر مؤخرا اللعب لألمانيا بدلا من إنجلترا، وفريتز، لاعب وسط باير ليفركوزن البالغ من العمر 17 عاما، أحدث الإضافات، حيث يواصل لوف إعادة بناء الفريق قبل رحيله.

وقال لوف :" موسيالا وفريتز لديهما إمكانات هائلة وأعتقد أننا سوف نستمتع بأدائهما كثيرا في السنوات المقبلة. ولكن في هذه اللحظة من المهم ألا نتعجل أي شيء، ينبغي عليهما أن يتطورا في هدوء وسكينة".

وأضاف :"أعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون تجربة جيدة لجمال وفلوريان".

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الأيسلندي يوم 25 مارس الجاري ثم مقدونيا الشمالية يوم 31 من ذات الشهر في دويسبورج، فيما يلعب يوم 28 مارس مع مضيفه الروماني. وتعد مباريات التصفيات هي الأولى للمنتخب الألماني منذ خسارته صفر / 6 أمام المنتخب الإسباني في نوفمبر الماضي في دوري أمم أوروبا.

وقال لوف :" لدينا برنامج صعب للغاية ينتظرنا حيث نخوض ثلاث مباريات خلال سبعة أيام. ولكن من الواضح أننا نريد أن نبدأ بتوجيه رسالة قوية قبل انطلاق منافسات اليورو وأن نعطي جماهيرنا شيئا لتسعد به".

وأعاد لوف استدعاء الجناح أمين يونس بعد أن تم استبعاده لأكثر من ثلاث سنوات، بينما تم استبعاد لاعبين أمثال جوليان دراكسلر وجوليان براندت. كما يغيب أيضا ماركو ريوس للإصابة.

ويشعر لوف بالسعادة إزاء استدعائه لاعبين يلعبون في إنجلترا مثل إلكاي جويندوجان وبيرند لينو وأنطونيو روديجر وتيمو فيرنر وكاي هافيرتز، رغم قواعد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وتعد المباريات بمثابة اختبارات مهمة قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام الماضي، والتي ستشهد خوض ألمانيا مباريات في غاية القوة بدور المجموعات حيث تلعب مع المنتخب الفرنسي بطل العالم والمنتخب البرتغالي، بطل أوروبا، والمنتخب المجري.

وأعلن لوف الأسبوع الماضي أنه سيستقيل من منصبه بعد أن قضى به 15 عاما عقب نهاية البطولة القارية.

وكانت أبرز انجازات لوف مع المنتخب الألماني هو التتويج بلقب كأس العالم في 2014.

وضمت قائمة الفريق:

في حراسة المرمى: بيرند لينو (أرسنال)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

وفي الدفاع: إمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ)، روبين جوسينز (أتالانتا)، مارسيل هالستنبيرج ولوكاس كلوسترمان (لايبزج)، فيليب ماكس (أيندهوفن)، أنطونيو روديجر (تشيلسي)، نيكلاس شوله (بايرن ميونخ)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

وفي خطي الوسط والهجوم: سيرج نابري وليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)، إلكاي جويندوجان (مانشستر سيتي)، كاي هافيرتز (تشيلسي)، وجوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)، وجوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، توني كروس (ريال مدريد)، وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، فلوريان نيوهاوز (بوروسيا مونشنجلادباخ)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، تيمو فيرنر (تشيلسي)، فلوريان فريتز (باير ليفركوزن)، أمين يونس (آينتراخت فرانكفورت).