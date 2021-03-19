مدرب سيراميكا كليوباترا: انضمام عامر وريان إضافة للمنتخب.. و"بلبل" سيكون أفضل اللاعبين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، هيثم شعبان، سعادته بانضمام ثلاثي فريقه لصفوف المنتخب الوطني الأول والأولمبي، مشددًا على استحقاق اللاعبين لهذه الفرصة.

وأشار شعبان، خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أن انضمام حارس مرمى فريقه عامر عامر والمهاجم أحمد ياسر ريان لصفوف المنتخب لم يأت من فراغ بل نتيجة جهد كبير بذلاه خلال الفترة الماضية، مشددًا على ثقته في تقديمهما الإضافة القوية للمنتخب.

وأشاد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بلاعبه محمود نبيل "بلبل" بعد انضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي، قائلاً:"هو لاعب مميز جدًا، ولفت انتباهي حين كان لاعبًا في الدرجة الثانية وسيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه بالكرة المصرية في المستقبل وسيكون إضافة قوية للمنتخب الأولمبي لما يتمتع به من قدرات".

وأتم هيثم شعبان تصريحاته بالتنويه، إلى أن هناك لاعبون آخرون يستحقون الانضمام للمنتخب من فريقه، لكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، آملًا أن يتم استدعائهم في المعسكرات المقبلة.