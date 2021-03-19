"العدل قليل والظلم أكثر".. بدر بانون يعلق على استبعاده من قائمة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب بدر بانون مدافع النادي الأهلي عن حزنه بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب، لافتا إلى أنه تعرض للظلم.

وكان وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، أعلن القائمة التي تستعد لمواجهة موريتانيا وبوروندي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون العام المقبل.

وكتب بانون، في "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "العدل قليل.. والظلم أكثر.. لكن الأمل كبير.. والله أكبر"، وتضمنت الصورة علم المغرب.

يذكر أن قائمة المنتخب المغربي لم تعرف تواجد مدافع المغرب بدر بانون، والذي أعلن ناديه أنه سينضم لصفوف أسود أطلس، كما لم تعرف هذه القائمة تواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.