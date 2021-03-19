شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة محمد صلاح التسويقية بين كبار العالم .. تعرف على ترتيب الملك المصري (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي دائما يتواجد في القوائم العاليمة سواء للجوائز الإنجليزية أو الأوروبية. صلاح تواجد هداف الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا مازال يتألق أكثر وأكثر، في قائمة الأغلى في العالم والذي أعلن من قبل الموقع العالمي ترانسفير ماركت.

محمد صلاح بلغت قيمته التسويقية خلال التقييم الأخير الذي نشر مساء أمس إلى 110 مليون يورو، وتصدر التشكيل الأغلي النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بقيمة 180 مليون يورو.

تشكيل الأغلي في العالم 2021

محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، بقيمة 110 مليون يورو، وكيليان مبابي، لاعب اريس سان جيرمان، بقيمة 180 مليون يورو، ونيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة 128 مليون يورو

أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، بقيمة 90 مليون يورو، وترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، بقيمة 100 مليون يورو، وألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، بقيمة 75 مليون يورو، وماتياس دي ليخت، لاعب يوفنتوس، بقيمة 75 مليون يور، وروبين دياز، لاعب مانشستر سيتي، بقيمة 70 مليون يورو.

جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، بقيمة 90 مليون يورو، وليون جورتزكا، لاعب بايرن ميونخ، بقيمة 70 مليون يورو، وجواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، بقيمة 100 مليون يورو

قيمة محمد صلاح التسويقية العالمية 2021