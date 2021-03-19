شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سلبية للإسماعيلي فى عهد يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل مسؤولو الإسماعيلى اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة.

وعلى خلفية ذلك، استعرض الموقع الرسمى للإسماعيلى أرقام المدرب البوسنى خلال الــ48 يوما التى قضاها بين جدران القلعة الصفراء.

وقاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينها كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات، فيما سجل الفريق تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء .

ولم يفز الإسماعيلي مع يوفيتش في الدوري، حيث خسر أمام سموحة والاتحاد السكندري والزمالك والأهلي، وتعادل مع إنبي ووادي دجلة وطلائع الجيش.

وفاز الأصفر مع المدرب البوسني في مباراة كأس مصر أمام لافيينا، بنتيجة 2-1 .

وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى التعاقد مع إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، وذلك لتحقيق رغبة جماهير الدراويش وإنقاذ الفريق من الهبوط، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها الفريق الفيومي، بعدم صرف مستحقات الجهاز الفني واللاعبين .