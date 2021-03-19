شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراى يخبر مصطفى محمد بقرار جديد يحدد مستقبلة فى الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت إدارة نادي جالاتا سراي التركي على قرار جديد بشأن نجم الفريق، المصري مصطفى محمد المعار من نادي الزمالك لموسم ونصف الموسم.

وبحسب صحيفة (milliyet) التركية فإن إدارة جالطة سراي قررت تفعيل بند شراء عقد مصطفى محمد في شهر يوليو المقبل ودفع 4 ملايين دولار للزمالك لحسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن مصطفى محمد يحصل على راتب سنوي في فترة الإعارة يبلغ 725 ألف دولار، لكن إدارة النادي التركي استقرت على رفع راتب المهاجم الشاب في الموسم الجديد إلى 1.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن إدارة جالاتا سراي لن تتعجل في التفريط في اللاعب، موضحة أن النادي التركي يخطط لعدم وضع أي شروط جزائية في عقد مصطفى محمد بعد ضمه نهائيا من الزمالك.

وبيّنت أن جالاتا سراي سيبدأ في التفكير في بيع عقد اللاعب المصري بعد نهائيات كأس العالم 2022، لا سيما أنه سيشارك مع الفريق في البطولات الأوروبية، وقد يتألق أيضا مع منتخب مصر في المونديال حال تأهل الفراعنة للبطولة، إضافة إلى مشاركته المنتظرة في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.