شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى تواجه الطيران فى الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع فريق الطيران، في إطار مباريات بطولة الدوري.



وتقام المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، واستعد لها فريق رجال يد الأهلي بشكل قوي على مدار الأيام الماضية.



ويسعى «رجال يد الأهلي» والجهاز الفني لتقديم عرض قوي خلال اللقاء، وتحقيق الفوز بعد استئناف المسابقة التي توقفت خلال الفترة الماضية؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني.