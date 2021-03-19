شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة فى برشلونة بعد تغير موقف ميسى من التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسباية، في تقرير لها، عن تغير بشأن ملف تجديد عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن البرغوث قد ينتقل إلى ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن استمرار ميسي يعد أحد التحديات الكبرى لمجلس إدارة برشلونة الجديد برئاسة خوان لابورتا، وأشارت إلى أن الإدارة تدرك أن بقاء ميسي سيكون بداية جيدة للمجلس، بينما رحيله سيشكل ضربة كبيرة لقوة برشلونة.

وأوضحت أن تفاؤلا كبيرا يغمر المديرين في برشلونة بشأن إمكانية تغير قناعات ميسي في مسألة التوقيع على عقد جديد مع النادي، وذكرت أن وصول لابورتا إلى مقعد رئاسة النادي جعل ميسي يفتح صفقة جديدة مع برشلونة، بعد أن طلب الرحيل في الصيف الماضي.

وقالت «موندو ديبورتيفو» إن ميسي لا يزال يتمتع بالهدوء، وينتظر سماع العرض المقترح من لابورتا، ويدرك البرغوث أن الأمر سيستغرق بعض الوقت عقب نجاح لابورتا، حتى يتعرف الرئيس أولا على الوضع الاقتصادي لبرشلونة.