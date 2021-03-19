شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلي تحاصر القناة فى هيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، ضيفا اليوم الجمعة على فريق القناة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي وجهازه الفني لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.



وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا أمس بالإسماعيلية ، استعدادا للمباراة وسط حالة من التركيز الشديد؛ من أجل الفوز ومواصلة العروض القوية.