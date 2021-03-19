شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تصطدم بالاتصالات فى بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفا على فريق المصرية للاتصالات في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي المصرية للاتصالات، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال سلة الأهلي» والجهاز الفني.



ويدخل «رجال سلة الأهلي» المباراة، بهدف تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز، وعقد اشرف توفيق المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين خلال المران الأخير، أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد، من أجل العودة الى الانتصارات واستعادة الثقة من جديد.



واجتمع المدير الفني لرجال سلة الأهلي مع الجهاز الطبي؛ للوقوف على حالة اللاعبين المصابين، ومدى جاهزية الجميع للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.