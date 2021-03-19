شكرا لقرائتكم خبر عن إتجاه لإجراء فحص كورونا يومياً في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادرصحفية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعتزم تكثيف فحوص الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وتخطط الرابطة لفرض إجراء فحوص المسحات السريعة على لاعبي ومسؤولي الدوري الألماني (بوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية في كل يوم تجمع، إلى جانب فحوص «بي.سي.آر» التي تجرى مرتين في الأسبوع.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد أكدت الأمر نفسه في وقت سابق، ويبدو أن ذلك يأتي كرد فعل من الرابطة بعد تزايد عدد حالات الإصابة بالعدوى في كرة القدم الاحترافية، مما أدى إلى تأجيل عدة مباريات في دوري الدرجة الثانية، ويخضع فريقا هولشاين كيل وهانوفر حاليا للحجر الصحي، كما خضع فريق يان ريجينسبورج للحجر مؤخرا.

من ناحية أخرى، أعلن نادي بوروسيا دورتموند،، نجاحه في الحصول على خدمات الفرنسي سومايلا كوليبالي، مدافع باريس سان جيرمان، وسينضم سومايلا كوليبالي، 17 عامًا، للنادي الألماني الصيف المقبل عقب انتهاء عقده مع سان جيرمان.



وقال اللاعب الفرنسي في بيان «كانت لديَّ عروض من أندية أخرى، لكن بعد التحدث مع الأشخاص في دورتموند، علمت أنه الفريق المناسب لي».

ولم يشارك كوليبالي مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان، على الرغم من التدرب ضمن صفوفه بشكل منتظم، كما أنه لاعب أساسي في صفوف المنتخب الفرنسي تحت 18 عامًا.