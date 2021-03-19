شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وريـال مدريد في دوري الأبطال.. الريدز يقاتل لرد كرامته.. ومحمد صلاح يبحث عن الثأر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا الجمعة 19/3/2021، ووقوع ليفربول أمام قطار ريال مدريد في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021، أصبح الفريق الإنجليزي يبحث عن رد كرامته الكروية عقب خسارته نهائي نفس البطولة عام 2018 قبل انطلاق كأس العالم روسيا 2018 بشهرين.

ليفربول يقاتل لرد كرامته أمام الملكي

يحاول ليفربول الإنجليزي رد اعتباره كرويا عقب السقوط أمام النادي الملكي بثلاثية مقابل هدفا، وإقصاء النادي الإسباني من البطولة كما فعل في نهائي 26 مايو 2017 الذي أقيم في أوكرانيا بحضور جماهير قبل أن يصاب العالم بهلع فيروس كورونا الذي حرم الجماهير من الحضور، وجعل المدرجات صامتة والمباريات سرية.

يورجن كلوب يحاول انقاذ موسمسه الكارثي مع ليفربول خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020- 2021، والاستمرار في البطولة الأوروبية تعويضا لجماهير فريقه عن ضياع لقب البريميرليج الذي توجه به الموسم المنصرم بعد غياب 30 عاما عن قعلة الأنفليد.

محمد صلاح يثأر من سيرجو راموس

وعلى المستوى الفردى، محمد صلاح يسعى للثأر من راموس مدافع ريال مدريد الذي أصاب النجم المصري خلال الشوط الأول عند الدقيقة 30 بعدما اسقطه على الأرض وجعل كتفه يصرخ وجعا.

محمد صلاح، لايحمل نبوتا أو شومة في وجه راموس خلال اللقاء المرتقب في الشهر المقبل، ولكن ثأر محمد صلاح سيكون كرويا فقط، النجم المصري يحاول فقط تسجيل الأهداف ومساعدة فريقه للفوز وصناعة الفرص لزملائه داخل المستطيل الأخضر كما اعتاد صلاح على فعل ذلك الأمر منذ وضع قدميه داخل قلعة الأنفليد.