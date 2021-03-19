شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق بدر بانون على استبعاده من قائمة منتخب المغرب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق بدر بانون مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي ، على استبعاده من قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي بوروندي وموريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وكتب المدافع المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية «الاستوري»: «العدل قليل والظلم أكثر، لكن الأمل كبير، والله أكبر».

وكان المدير الفني خاليلوفيتش أعلن استبعاد بانون من قائمة المنتخب المغربي، مشيراً إلى أنه فضل اختيار المدافع شاكلة، بسبب تألقه الكبير في الدوري الإسباني خلال المباريات الأخيرة.

وانضم بانون لصفوف الأهلي قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي في الصيف الماضي، وقدم اللاعب مستويات فنية مميزة بالقميص الأحمر منذ انضمامه.