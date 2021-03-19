شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي «كاف»، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا .
ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة .
وحدد «كاف» يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر .
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