شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي «كاف»، بأسماء طاقم حكام مباراة الفريق المقبلة أمام المولودية الجزائري في دوري أبطال أفريقيا .

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة .

وحدد «كاف» يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر .