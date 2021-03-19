شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور توتنهام يطالب باستبدال سانشيز بـ«حقيبة مقرمشات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقلب جمهور توتنهام على دافينسون سانشيز لاعب الفريق، عقب خروج السبيرز من ثمن نهائي الدوري الأوروبي، أمس الخميس، رغم تفوق توتنهام على دينامو زغرب ذهابا 2-0، ثم سقط في الإياب بنتيجة 0-3.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن جمهور توتنهام صب غضبه على دافينسون سانشيز، مدافع الفريق، واتهموه بأنه السبب الرئيسي لخروج سبيرز من البطولة الأوروبية.

وأبرزت الصحيفة تعليق أحد جماهير توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «دافينسون محزن جدا، أتوسل إليك أن تلعب في أي مكان آخر، على توتنهام بيع هذا الرجل مقابل أقرب حقيبة من المقرمشات»، وكتب آخر: «داير وسانشيز، أعتقد أنهما أسوأ ثنائي قلب دفاع في تاريخ توتنهام».

وقال ثالث: «يجب أن يحطم توتنهام عقد دافينسون سانشيز بمجرد وصول الفريق إلى لندن، إنه لاعب كرة قدم فظيع».