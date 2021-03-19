شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يحدد موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بموعد مباراة الفريق أمام تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد «كاف» يوم 10 أبريل المقبل موعدا لمواجهة الزمالك وتونجيت على استاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر أن «كاف» حدد يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة الفريق مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.