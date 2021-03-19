شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحمل ذكريات سيئة قبل مباراة ريـال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا (فيديو و صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يحمل ذكريات سيئة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الشهر المقبل في درو ربع النهائي لبطولة أوروبا لموسم 2021، خاصة بعد واقعته المريرة الأولى مع الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018.

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح صاحب الذكرى السيئة في مواجهة ريال مدريد وليفربول

عند يوم 26 مايو من عام 2018، خرج النجم المصري محمد صلاح، مصابا في الدقيقة 30، بعد تدخل عنيف من سيرجو راموس عليه في وسط الملعب. وحاول صلاح تحامل على نفسه، لكنه لم يستطع وخرج باكيا، وسط الطاقم الطبي لليفربول، قد تم الدفع بآدم لالانا بدلًا منه الذي رحل حاليا عن الريدز.

والتقطت كاميرات اللقاء وجه محمد صلاح وعيينه تحمل الدموع بين الآلم من الإصابة والحزن الشديد الذي تعرض له عقب نهاية حلمه في هذا اللقاء وخروجه من المستطيل الأخضر.

وبعد خروج محمد صلاح من المستطيل الأخضر مني مرمى الفريق الإنجليزي بهدف ثم سجل ماني التعادل ثم عاد ريال مدريد بهدفين كان الثالث بقدم جاريث بيل بضربة مزدوجة.

كابوس محمد صلاح في نهائيات كأس العالم 2018

إصابة محمد صلاح في الكتف لم تقضى على حلم دوري أبطال أوروبا فقط، ولكن هددت حلمه في مشاركة مونديال روسيا 2018، خاصة بعد أن استغرق علاجه فترة جعلته يغيب عن أول مباراتين في نهائيات كأس العالم أمام أورجواي، وروسيا والذي خسر المنتخب الوطني هاتين المباراتين.

ولحق محمد صلاح حلمه في آخر لحظة، عندما تمكن من المشاركة في لقاء المنتخب السعودي والذي سجل هدف مصر الوحيد وأضاع انفرادا صريحا، ولكن المنتخب الوطني هزم في هذا اللقاء أيضا ليخرج صفر نقاط من المونديال.

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

رمواس يتقدم بإعتذار إلى محمد صلاح بعد واقعة «الكتف»

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.وأصيب صلاح، أفضل لاعب في «الريدز» هذا الموسم بعدمًا سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات في أفضل موسم بمسيرته، في الدقيقة 30 من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سقوط قوي في كرة مشتركة بينه وبين سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قبل أن يغادر الملعب بعدها بخمس دقائق والدموع تنهمر من عينيه.راموس أبدى اعتذاره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب: «في بعض الأوقات ترينا كرة القدم الجزء الجيد وفي بعض الأوقات الجزء السيء، الأهم من هذا، نحن شركاء، تعافى سريعًا يا صلاح».

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول - صورة أرشيفية

محمد صلاح خلال لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه ريـال مدريد في نهائي مبكر

أسفرت قرعة دوري أبطال أروروبا التي أجريت صباح الجمعة 19/3/2021 في نيون، سويسرا عن مواجهات نارية من العيار الثقيل بين كبار أوروبا المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021.

ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الاسباني، أما مانشستر سيتي الانجليزي سيلعب أمام بورسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي سيواجه تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

موعد قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.. صدام محتمل بين ليفربول وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج الجمعة الموافق 19 مارس الجاري في نيون، سويسرا. وتأهل بايرن ميونخ الألماني لدور ربع النهائي على حساب لاتسيو بسداسية مقابل هدفين بمجموع اللقاءين، وتشيلسي على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بمجموع اللقاءين. وتأهل أيضا لدور ربع النهائي ريال مدريد على حساب أتالانتا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين، وبروسيا دورتموند على حساب إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين، وباريس سان جيرمان تأهل على حساب برشلونة بخماسية مقابل هدف بمجموع اللقاءين.

ليفربول كان حجز مكانا له في الجولة التالية من المسابقة بفوزه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين على ريد بول لايبزيج في دور الـ16 ولن تكون هناك أي تصنيفات في القرعة ويمكن الآن أن يلتقي فريقان من نفس البلد معًا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في 6/7 أبريل، مباريات الذهاب- و13/14 أبريل – مباريات الإياب. وحجزت 4 فرق مكانها في القرعة حتى الآن، مع انضمام بوروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان إلى الريدز في دور الثمانية.

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج. وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية.

وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد- تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.