شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى و الجزيرى ينضمان لمعسكر منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سفر فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق إلى تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب تونس مع نظيره الليبي يوم 25 مارس الجاري، ثم يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب «رادس» يوم 28 من الشهر ذاته. وكان الجهاز الفني لنسور قرطاج قد قرر ضم ساسي والجزيري لقائمة المنتخب في ظل تألق ثنائي مع الزمالك في الفترة الماضية.

سيف الدين الجزيري في الزمالك - صورة أرشيفية