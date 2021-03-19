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شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى و الجزيرى ينضمان لمعسكر منتخب تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سفر فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق إلى تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
ويلتقي منتخب تونس مع نظيره الليبي يوم 25 مارس الجاري، ثم يستضيف غينيا الاستوائية على ملعب «رادس» يوم 28 من الشهر ذاته. وكان الجهاز الفني لنسور قرطاج قد قرر ضم ساسي والجزيري لقائمة المنتخب في ظل تألق ثنائي مع الزمالك في الفترة الماضية.
سيف الدين الجزيري في الزمالك - صورة أرشيفية
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