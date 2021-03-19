شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول وجود رونالدو فى ريال مدريد واللاعبون الكبار يرحبون بعودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من الجدل يعيشها نادى ريال مدريد وجماهيره ، بسبب ما يتردد عن امكانية انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ، إلى الميرنجى خلال الموسم المقبل.

ويرتبط رونالدو بعقد مع اليوفي حتى 2022 ، لكن العديد من التقارير زعمت أن اللاعب سيرحل عن النادي في الصيف المقبل، عقب الخروج أمام بورتو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .



ووفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد، يرحبون بعودة رونالدو مرة أخرى إلى النادي الملكي، وأشارت إلى أن لاعبي ريال مدريد يعرفون مدى أهمية عودة لاعب مؤثر بحجم رونالدو، رغم تقدم صاروخ ماديرا في السن .



وقالت تقاريرإيطالية إن يوفنتوس لا يفكر في تجديد عقد رونالدو، وإذا قرر النادي بيعه في الصيف المقبل سيطلب ما لا يقل عن 29 مليون يورو، لتجنب أي خسائر مالية في الصفقة .