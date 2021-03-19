قرعة الدوري الأوروبي.. أرسنال يلعب أمام سلافيا براج .. والمان يونايتد يواجه غرناطة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدوري الأوروبي التى أجريت صباح الجمعة الموافق 19/3/2021 في مدينة نيون بسويسرا عن مباريات نارية ستجرى خلال شهر ابريل المقبل من عام 2021 عن المواجهات التالية.

أرسنال يلعب مع سلافيا براج

غرناطة يواجه مانشستر يونايتد

أياكس امستردام ضد نادي روما الإيطالي

دينامو زغرب الكرواتي امام فياريال

قرعة دوري أبطال أوروبا .. ليفربول يواجه ريـال مدريد في نهائي مبكر

أسفرت قرعة دوري أبطال أروروبا التى أجريت صباح الجمعة 19/3/2021 في نيون، سويسرا عن مواجهات نارية من العيار الثقيل بين كبار أوروبا المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021.

ويواجه ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الاسباني، أما مانشستر سيتي الانجليزي سيلعب أمام بورسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي سيواجه تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

موعد قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.. صدام محتمل بين ليفربول وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج الجمعة الموافق 19 مارس الجاري في نيون، سويسرا.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني لدور ربع النهائي على حساب لاتسيو بسداسية مقابل هدفين بمجموع اللقاءين، وتشيلسي على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة بمجموع اللقاءين. وتأهل أيضا لدور ربع النهائي ريال مدريد على حساب أتالانتا بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين، وبروسيا دورتموند على حساب إشبيلية بثلاثية مقابل هدفين، وباريس سان جيرمان تأهل على حساب برشلونة بخماسية مقابل هدف بمجموع اللقاءين.

ليفربول كان حجز مكانا له في الجولة التالية من المسابقة بفوزه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين على ريد بول لايبزيج في دور الـ16 ولن تكون هناك أي تصنيفات في القرعة ويمكن الآن أن يلتقي فريقان من نفس البلد معًا.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في 6/7 أبريل، مباريات الذهاب- و13/14 أبريل – مباريات الإياب. وحجزت 4 فرق مكانها في القرعة حتى الآن، مع انضمام بوروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان إلى الريدز في دور الثمانية.

وكان محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول أعرب عن سعادته وفرحته لفوز فريقه على لايبزيج (2-0) مساء الأربعاء، وتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح خلال تصريحاته لشبكة بي تي سبورت، عقب انتهاء اللقاء: لقد حققنا نتيجة كبيرة بالنسبة خاصة بعد خسارتنا بعض المباريات في البريميرليج، الفريق ليس في أفضل حال لكننا نريد القتال في دوري أبطال أوروبا، وكذلك في البريميرليج.

وأضاف: كنت أحب تسجيل المزيد، أنا سعيد لأنني سجلت في شباك لايبزيج ولأن الفريق فاز، وهذا هو الأمر الأكثر الأهمية.

وتحدث محمد صلاح عن سوء أداء فريقه، وأكد- تعرضنا لبعض الإصابات هذا الموسم، كان حظنا سيئا، لكن الأكثر أهمية هو أننا واصلنا القتال، يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وألا ننظر للصورة الكبيرة، لأنك لو نظرت للصورة الكبيرة ستتعرض للكثير من الضغط.

وتابع: كان الأمر صعبا في البريميرليج، لا نريدها أن تكون صعبة، هذا جزء من اللعبة، في العامين الأخيرين كنا نحقق الانتصارات، هذا العام عانينا من الإصابات، إنه أمر صعب، نأمل الآن وجود 3 أو 4 مدافعين وأن نواصل الفوز.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوريات الأوروبية أو المسابقات المخلتفة.