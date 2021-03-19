شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يخطر الزمالك بموعد مباراة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بموعد مباراة الفريق أمام فريق المولودية الجزائري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأخطر كاف مسؤولي النادي بإقامة المباراة يوم السبت الموافق ٣ إبريل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو.

ويسعى الزمالك للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور القادم من البطولة الأفريقية.

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية من الترجى التونسى بنتيجة 1-0 على أرض ملعب استاد القاهرة، ليتازم موقفه في الصعود من المجموعة بعد تجمد رصيده عند نقطتين من 4 مباريات، وباتت فرصه في الصعود صعبة بسبب احتياج مولودية الجزائر لنقطة وحيدة للصعود لدور الثمانية.