شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمولودية الجزائر السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا السبت، استعدادا لمولودية الجزائر بدوري الأبطال. وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة ٣ أيام عقب مواجهة الترجي التونسي .

ويحل الفريق ضيفاً على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وكان الزمالك قد خسر فى المباراة الماضية من الترجى التونسى بنتيجة 1 - 0 على أرض ملعب استاد القاهرة، ليتازم موقفه فى الصعود من المجموعة بعد تجمد رصيده عند نقطتين من 4 مباريات، وباتت فرصه فى الصعود صعبة بسبب احتياج مولودية الجزائر لنقطة وحيدة للصعود لدور الثمانية .