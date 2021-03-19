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الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً لمولودية الجزائر السبت

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا السبت، استعدادا لمولودية الجزائر بدوري الأبطال. وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة ٣ أيام عقب مواجهة الترجي التونسي .

ويحل الفريق ضيفاً على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وكان الزمالك قد خسر فى المباراة الماضية من الترجى التونسى بنتيجة 1 - 0 على أرض ملعب استاد القاهرة، ليتازم موقفه فى الصعود من المجموعة بعد تجمد رصيده عند نقطتين من 4 مباريات، وباتت فرصه فى الصعود صعبة بسبب احتياج مولودية الجزائر لنقطة وحيدة للصعود لدور الثمانية .

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