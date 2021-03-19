شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بطل كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البطائح: عصام هجو

توج فريق نادي النصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات بعد فوزه في المباراة النهائية على الظفرة 4-2 في صالة نادي البطائح.

تقدم حضور المباراة وتوج الفائزين عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وممثلون لناديي النصر والظفرة.

وكان النصر تأهل إلى النهائي على حساب الحمرية بركلات الترجيح، فيما تأهل الظفرة بعد فوزه على شباب الأهلي 6-3.