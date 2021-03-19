شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لدوري أبطال أوروبا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة، سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحضور كبار القارة، وفي غياب النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ 2005، بعد خروج فريقيهما برشلونة ويوفنتوس توالياً من ثمن النهائي.

وستكون المواجهات القادمة نارية بين كبار الأندية الأوروبية، حيث يتوقع أن تسفر القرعة عن مباريات بين المرشحين للقب، بعدما وصل إلى ربع النهائي من الصفوة بايرن ميونخ حامل اللقب، وباريس سان جيرمان الوصيف، وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد، وبورتو وبوروسيا دورتموند اللذين يعتبران الأضعف حظوظاً في المنافسة.

وكان دور ال16 اختتم، أمس الأول الأربعاء، حيث جدد بايرن ميونخ فوزه على لاتسيو الإيطالي 2-1 بعدما كان فاز ذهاباً 4-1، في حين فاز تشيلسي على أتلتيكو مدريد بهدفي المغربي حكيم زياش والبرازيلي ايمرسون بعدما كان فاز ذهاباً 1-صفر.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بين 6 و7 إبريل/ نيسان ذهاباً، و13-14 منه إياباً، سبعة أندية تمكنت من إنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعاتها، إضافة إلى بورتو البرتغالي الذي أقصى يوفنتوس ونجمه رونالدو من ثمن النهائي (فاز 2-1 ذهاباً وخسر 2-3 إياباً).