مواجهة صلاح وراموس تتجدد.. قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد ونهائي 2020 يتكرر.. تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أُجريت اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية مرتقبة، حيث سيواجه ليفربول الإنجليزي فريق ريال مدريد الإسباني، في إعادة لنهائي نسخة 2018 التي تُوج به الفريق الملكي. كما سيصطدم بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في لقاء مكرر لنهائي النسخة الماضية 2019/2020.

وجاءت مواجهات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

المباراة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.

المباراة الثانية: بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.

المباراة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي.

المباراة الرابعة: ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي.

يشار إلى أن الفرق المذكورة أولاً ستخوض مباراة الذهاب على ملعبها، فيما تقام جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

مواجهتا نصف النهائي:

1- الفائز من المباراة الثالثة (بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان) × الفائز من المباراة الأولى (مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند).

2- الفائز من المباراة الرابعة (ريال مدريد × ليفربول) × الفائز من المباراة (بورتو × تشيلسي).

مواعيد المباريات

ربع النهائي

جولة الذهاب: 6/7 إبريل.

جولة الإياب: 13/14 إبريل.

نصف النهائي

جولة الذهاب: 27/28 إبريل.

جولة الإياب: 4/5 مايو.

المباراة النهائية

السبت 29 مايو (استاد أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية).