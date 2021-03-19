كل ما تريد معرفته عن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.. الفرق المتأهلة ومواعيد المباريات

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وذلك في مدينة نيون السويسرية.

ونستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا:

تجرى القرعة اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة.

الفرق المتأهلة

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بورتو (البرتغال)

ريال مدريد (إسبانيا)

كيف تجرى القرعة؟

القرعة ستكون مفتوحة لجميع المواجهات، حيث قد يتواجه فريقان نفس الدولة.

وسيتم ترقيم مواجهات الدور ربع النهائي من 1 إلى 4 من أجل تحديد قرعة نصف النهائي التي تليها، والقرعة ستحدد صاحب الأرض في مباراة الذهاب.

كما سيتم إجراء قرعة لتحديد الجانب "المضيف" في المباراة النهائية لأسباب إدارية.

موعد المباريات

الدور ربع النهائي

مباريات الذهاب: 6/7 إبريل.

مباريات الإياب: 13/14 إبريل.

الدور نصف النهائي

مباراتا الذهاب: 27/28 إبريل.

مباراتا الإياب: 4/5 مايو.

المباراة النهائية

السبت 29 مايو (استاد أتاتورك الأولمبي، إسطنبول).