شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرط الجبلاية لتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلى حال رحيله عن المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة إقناع مسئولى النادى الفيومى فى الوقت الراهن بالموافقة على رحيله لتدريب الاسماعيلى عن طريق إعلان إقالته من تدريب الفريق للنجاة من فخ لائحة الجبلاية.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة الحالية تنص على أن المدرب الذى يرحل عن تدريب فريقه عن طريق الاستقالة أو فسخ العقد لا يحق له تدريب فريق أخر فى نفس الموسم، ولكن إذا تمت إقالته يحق له العمل فى ناد واحد أخر فى نفس الموسم.

وطبقت لائحة الجبلاية على طارق العشرى بعد إعلانه اعتذاره عن الاستمرار فى تدريب طلائع الجيش واستقالته، وبات لايحق له الظهور مع أى نادى أخر بالدوري لنهاية الموسم، وكذلك حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى الذى اعتذر عن الاستمرار فى تدريب الفريق، بينما نجا من اللائحة مختار مختار بعد اتفاقه مع مسئولى الانتاج الحربى على إعلان إقالته للرحيل عن الفريق والإبقاء على فرصته فى الظهور مجدداً مع أى نادى.

ويملك إيهاب جلال شرط جزائى فى عقده مع المقاصة يقدر بـ2 مليون جنيه ولكن لايمثل سداده العقبة الوحيدة فى طريق تولى تدريب الإسماعيلى فلابد من موافقة مصر المقاصة حتى يعلن مسئولوه إقالته ومن ثم يستطيع الظهور مع الدراويش .

وأنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة اتفاقها مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لتولى تدريب الدراويش خلفا البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للفريق الأصفر الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه .

وأصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رفض خلاله الاستغناء عن خدمات ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي ، موضحا أنه لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة، أنه لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال ، نافيا صحة الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل إيهاب جلال عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي.

وأشار إلى أن أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء ، حيث من المنتظر أن تنتعش خزينة النادى بحوالي 8 ملايين جنيه، بجانب الحصول علي باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي.