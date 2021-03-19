شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش مستحيل.. مكاسب زملكاوية في فترة التوقف قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا توقفا في الوقت الحالي على خلفية الأجندة الدولية، والارتباط بخوض المنتخب الوطني مباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

فترة توقف الدوري ستكون فرصة رائعة للزمالك على كافة المستويات قبل لقاء مولودية الجزائر المقرر له مطلع الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمى للزمالك أنه على رأس المكاسب التي تنتظر النادى خلال فترة التوقف تجهيز محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للاعتماد عليه في المباريات المقبلة حيث غاب عن المشاركة منذ مواجهة الأهلي في الدور الثاني من عمر بطولة الدوري في الموسم المنصرم.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة كارتيرون لاستغلال تلك الفترة في تجهيز بعض المصابين وعلى رأسهم حازم إمام الذي تعرض للإصابة مؤخرًا وغاب عن المشاركة في مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

فترة التوقف ستكون فرصة رائعة للفرنسي باتريس كارتيرون والذي تولى المهمة قبل مباراة الترجي التونسي بأيام قليلة ويحتاج لمزيد من الوقت لتجهيز اللاعبين، وعلاج بعض السلبيات الموجودة في الفريق خلال الفترة الحالية.

ضغط المباريات في الفترة الماضية كان كبيرا وأصاب بعض اللاعبين بالإرهاق لذلك فإن فترة التوقف ستكون في توقيتها المثالي لكل اللاعبين لإعادة تجهيزهم من الناحية البدنية وهو الشغل الشاغل لكارتيرون في الوقت الحالي.